Генпрокуратура сменила прокуроров по делу по делу Гандзюк. Фото: Голос

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По делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк назначена новая группа прокуроров.

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В Генеральной прокуратуре 30 сентября состоялось оперативное совещание и было принято решение изменить группу прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в уголовных производствах относительно причинения тяжких телесных повреждений активистке. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба ГП.

Новые прокуроры уже обновили план досудебного расследования в этих уголовных производствах, продолжается досудебное расследование. В Генпрокуратуре напомнили, что под их процессуальным руководством следователи Главного следственного управления СБУ осуществляют досудебное расследование в уголовных процессах в отношении причинения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк.

Как известно, на активистку Гандзюк напали 31 июля 2018 года. Вылитая злоумышленником серная кислота обожгла до 40% ее тела. Жители Херсона сделали более 10 операций, но уже 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице.

Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня 2019 года вынес приговор пятерым соучастникам преступления: Сергею Торбину, Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет.

Напомним, подозреваемый в организации убийства херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк Алексей Левин находится в базе данных Интерпола.