«Динамо» жребий снова свел с «Шахтером». Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/n127618-shahter-i-dinamo-vstretyatsya-v-1-8-finala-kubka-ukrainy-video.html

Ракурс

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу состоялась 3 октября в Доме футбола.

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На этом этапе турнира будет 16 команд. Результаты жеребьевки показали, что киевское «Динамо» сыграет с «Шахтером» из Донецка. Об этом шла речь в трансляции на странице Ukrainian Association of Football в YouTube.

На этой стадии турнира Украинскую премьер-лигу представят «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Ворскла», «Десна» и «Колос», «Мариуполь», «Олимпик», «Александрия», «Колос», «Днепр-1» и «Львов». Еще четыре команды представляют Первую лигу и одна — Вторую лигу.

Матчи 1/8 финала запланированы на 30 октября. Все стадии нынешнего Кубка состоят из одного матча.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины по футболу:

«Колос» (Ковалевка) — «Ворскла» (Полтава)

«Минай-Закарпатье «(Минай) — «Львов»

«Николаев» — «Десна» (Чернигов)

«Альянс» (Липовая Долина) — «Горняк-Спорт» (Горишные Плавни)

«Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Донецк)

«Ингулец» (Петрово) — «Днепр-1»

«Мариуполь» — «Олимпик» (Донецк)

«Александрия» — «Заря» (Луганск)

Напомним, 1 октября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в драматическом поединке против «Аталанты» одержал победу со счетом 1:2. Горняки победили благодаря голу на последних секундах матча.