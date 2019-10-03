«Шахтер» и «Динамо» встретятся в 1/8 финала Кубка Украины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n127618-shahter-i-dinamo-vstretyatsya-v-1-8-finala-kubka-ukrainy-video.htmlРакурс
Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу состоялась 3 октября в Доме футбола.
На этом этапе турнира будет 16 команд. Результаты жеребьевки показали, что киевское «Динамо» сыграет с «Шахтером» из Донецка. Об этом шла речь в трансляции на странице Ukrainian Association of Football в YouTube.
На этой стадии турнира Украинскую премьер-лигу представят «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Ворскла», «Десна» и «Колос», «Мариуполь», «Олимпик», «Александрия», «Колос», «Днепр-1» и «Львов». Еще четыре команды представляют Первую лигу и одна — Вторую лигу.
Матчи 1/8 финала запланированы на 30 октября. Все стадии нынешнего Кубка состоят из одного матча.
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины по футболу:
«Колос» (Ковалевка) — «Ворскла» (Полтава)
«Минай-Закарпатье «(Минай) — «Львов»
«Николаев» — «Десна» (Чернигов)
«Альянс» (Липовая Долина) — «Горняк-Спорт» (Горишные Плавни)
«Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Донецк)
«Ингулец» (Петрово) — «Днепр-1»
«Мариуполь» — «Олимпик» (Донецк)
«Александрия» — «Заря» (Луганск)
Напомним, 1 октября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» в драматическом поединке против «Аталанты» одержал победу со счетом 1:2. Горняки победили благодаря голу на последних секундах матча.