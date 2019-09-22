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Суркис в «Динамо»: фанаты назвали совладельца клуба своим врагом, фото — DW

Фанаты «Динамо» назвали Суркиса врагом трибун из-за членства в партии Медведчука (ФОТО)

22 сен 2019, 19:08
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Фанаты киевского «Динамо» назвали одного из совладельцев клуба и бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса врагом трибун.

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Сегодня во время матча Украинской премьер-лиги в Полтаве на трибуне ультрас киевлян появился баннер с надписью «Пустив ОПЗЖ в наш дім — вмить ворогом став нам усім».

«Динамо» выиграло у полтавской «Ворсклы» со счетом 5:0.

Суркис в «Динамо»: фанаты назвали совладельца клуба своим врагом, фото — Ультрас

Фанаты «Динамо» не впервые обращают внимание владельцев клуба на то, что они поддерживают антиукраинские силы. На прошлой неделе возмущение в сети вызвало фото Григория Суркиса с коллегой-нардепом Ильей Кивой на стадионе «Динамо».

Суркис и Кива вместе сыграли в футбол на домашней арене «динамовцев». Напомним, что оба нардепа входят во фракцию Виктора Медведчука в Раде «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

Суркис в «Динамо»: фанаты назвали совладельца клуба своим врагом, фото — Фейсбук К.Крижанивского

Болельщики «Динамо» во время матчей часто вывешивают политические баннеры, в частности, на протяжении последнего года часто приходится видеть баннеры в поддержку расследования дела погибшей Екатерины Гандзюк, которая поддерживала ФК «Кристалл» (Херсон).

Источник: Ракурс


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