Суркис в «Динамо»: фанаты назвали совладельца клуба своим врагом, фото — DW

https://racurs.ua/n127140-fanaty-dinamo-nazvali-surkisa-vragom-tribun-za-chlenstvo-v-partii-medvedchuka-foto.html

Ракурс

Фанаты киевского «Динамо» назвали одного из совладельцев клуба и бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса врагом трибун.

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Сегодня во время матча Украинской премьер-лиги в Полтаве на трибуне ультрас киевлян появился баннер с надписью «Пустив ОПЗЖ в наш дім — вмить ворогом став нам усім».

«Динамо» выиграло у полтавской «Ворсклы» со счетом 5:0.

Фанаты «Динамо» не впервые обращают внимание владельцев клуба на то, что они поддерживают антиукраинские силы. На прошлой неделе возмущение в сети вызвало фото Григория Суркиса с коллегой-нардепом Ильей Кивой на стадионе «Динамо».

Суркис и Кива вместе сыграли в футбол на домашней арене «динамовцев». Напомним, что оба нардепа входят во фракцию Виктора Медведчука в Раде «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

Болельщики «Динамо» во время матчей часто вывешивают политические баннеры, в частности, на протяжении последнего года часто приходится видеть баннеры в поддержку расследования дела погибшей Екатерины Гандзюк, которая поддерживала ФК «Кристалл» (Херсон).