«Динамо» победило «Мальме». Фото: О.Васильева

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Ракурс

Киевское «Динамо» 19 сентября с победы стартовало в Лиге Европы.

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В матче со шведским «Мальме» на НСК «Олимпийский» в Киеве подопечные Алексея Михайличенко смогли одержать минимальную победу. Ранее «Динамо» никогда не встречалось с «Мальме».

В первом тайме «динамовцы» пытались провести несколько атак на ворота соперника, но все они завершились неудачно. На 27 минуте Виталий Буяльский имел возможность открыть счет, но не сумел попасть в ворота. Таким образом на перерыв команды ушли при ничейном счете.

Во втором тайме Кензера имел возможность забить гол, но мяч пролетел выше ворот. Потом свой шанс снова потерял Буяльский — пробил в голкипера гостей. Единственный гол во встрече забил все тот же Буяльский на 84 минуте после паса Шепелева — 1:0.

«Динамо» — «Мальме» 1:0

Гол: Буяльский, 84

«Динамо»: Бойко — Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко — Шепелев, Сидорчук, Буяльский — Цыганков (Караваев, 90), Родригес (Беседин, 73), Вербич.

«Мальме»: Далин — Бемо (Ларссон, 58), Нильсен, Бенгтссон, Сафари — Траустасон (Гал, 86), Левицкий, Баширу, Рикс — Кристиансен (Антонссон, 73), Розенберг.

Тем временем на матче активисты сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?» развесили на трибунах гигантские баннеры, на которых содержались надписи с призывами наказать убийц херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Напомним, 19 сентября донецкий «Шахтер» сыграл свой первый матч в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов. В Харькове чемпион Украины уступил английскому «Манчестер Сити» со счетом 0:3.