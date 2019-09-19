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«Динамо» перемогло «Мальме». Фото: О.Васильєва

Ліга Європи: київське «Динамо» з мінімальним рахунком переграло «Мальме» (ФОТО)

19 вер 2019, 22:19
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Київське «Динамо» 19 вересня з перемоги стартувало в Лізі Європи.

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У матчі зі шведським «Мальме» на НСК «Олімпійський» у Києві підопічні Олексія Михайличенка змогли здобути мінімальну перемогу. Раніше «Динамо» ніколи не зустрічалося з «Мальме».​

У першому таймі «динамівці» намагалися провести кілька атак на ворота суперника, але всі вони завершилися невдало. На 27 хвилині Віталій Буяльський мав нагоду відкрити рахунок, але не зумів попасти у ворота. Таким чином на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

У другому таймі Кензьора мав нагоду забити гол, але м’яч пролетів вище воріт. Потім свій шанс знову втратив Буяльський — пробив у голкіпера гостей. Єдиний гол у зустрічі забив все той же Буяльський на 84 хвилині після пасу Шепелєва — 1:0.

«Динамо» — «Мальме» 1:0

Гол: Буяльський, 84

«Динамо»: Бойко — Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко — Шепелєв, Сидорчук, Буяльський — Циганков (Караваєв, 90), Родрігес (Бесєдін, 73), Вербич.

«Мальме»: Далін — Бемо (Ларссон, 58), Нільсен, Бенгтссон, Сафарі — Траустасон (Гал, 86), Левицький, Баширу, Рікс — Крістіансен (Антонссон, 73), Розенберг.

Тим часом на матчі активісти спільноти «Хто замовив Катю Гандзюк?» розвісили на трибунах гігантські банери, на яких містилися написи із закликами покарати вбивць херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Банери на сьогоднішньому матчі. Фото: спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook

Банери на сьогоднішньому матчі. Фото: спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook

Нагадаємо, 19 вересня донецький «Шахтар» зіграв свій перший матч у цьогорічному розіграші Лізі чемпіонів. У Харкові чемпіон України поступився англійському «Манчестер Сіті» з рахунком 0:3.

Джерело: Ракурс


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