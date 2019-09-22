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Суркіс в «Динамо»: фанати назвали співвласника клубу своїм ворогом, фото — DW

Фанати «Динамо» назвали Суркіса ворогом трибун через членство в партії Медведчука (ФОТО)

22 вер 2019, 19:08
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Фанати київського «Динамо» назвали одного зі співвласників клубу та колишнього віце-президента УЄФА Григорія Суркіса ворогом трибун.

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Сьогодні під час матчу Української прем'єр-ліги у Полтаві на трибуні ультрас киян з’явився банер із написом «Пустив ОПЗЖ в наш дім — вмить ворогом став нам усім».

«Динамо» виграло у полтавської «Ворскли» з рахунком 5:0.

Суркіс у «Динамо»: фанати назвали співвласника клубу своїм ворогом, фото — Ultras

Фанати «Динамо» не вперше звертають увагу власників клубу на те, що вони підтримують антиукраїнські сили. Минулого тижня обурення у мережі викликало фото Григорія Суркіса із колегою-нардепом Іллею Кивою на стадіоні «Динамо». Суркіс і Кива разом зіграли у футбол на домашній арені «динамівців». Нагадаємо, що обидва нардепи входять до фракції Віктора Медведчука у Раді «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ).

Суркіс у «Динамо»: фанати назвали співвласника клубу своїм ворогом, фото — Фейсбук К.Крижанівського

Вболівальники «Динамо» під час матчів часто вивішують політичні банери, зокрема, впродовж останнього року найчастіше доводиться бачити банери на підтримку розслідування справи загиблої Катерини Гандзюк, яка підтримувала ФК «Кристал» (Херсон).

Джерело: Ракурс


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