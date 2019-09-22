Суркіс в «Динамо»: фанати назвали співвласника клубу своїм ворогом, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n127140-fanaty-dynamo-nazvaly-surkisa-vorogom-trybun-za-chlenstvo-v-partiyi-medvedchuka-foto.html

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Фанати київського «Динамо» назвали одного зі співвласників клубу та колишнього віце-президента УЄФА Григорія Суркіса ворогом трибун.

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Сьогодні під час матчу Української прем'єр-ліги у Полтаві на трибуні ультрас киян з’явився банер із написом «Пустив ОПЗЖ в наш дім — вмить ворогом став нам усім».

«Динамо» виграло у полтавської «Ворскли» з рахунком 5:0.

Фанати «Динамо» не вперше звертають увагу власників клубу на те, що вони підтримують антиукраїнські сили. Минулого тижня обурення у мережі викликало фото Григорія Суркіса із колегою-нардепом Іллею Кивою на стадіоні «Динамо». Суркіс і Кива разом зіграли у футбол на домашній арені «динамівців». Нагадаємо, що обидва нардепи входять до фракції Віктора Медведчука у Раді «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ).

Вболівальники «Динамо» під час матчів часто вивішують політичні банери, зокрема, впродовж останнього року найчастіше доводиться бачити банери на підтримку розслідування справи загиблої Катерини Гандзюк, яка підтримувала ФК «Кристал» (Херсон).