«Динамо» знову жереб звів із «Шахтарем». Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n127618-shahtar-ta-dynamo-zustrinutsya-v-1-8-finalu-kubka-ukrayiny-video.html

Ракурс

Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу відбулося 3 жовтня в Будинку футболу.

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На цьому етапі турніру буде 16 команд. Результати жеребкування показали, що київське «Динамо» гратиме з «Шахтарем» із Донецька. Про це йшлося у трансляції на сторінці Ukrainian Association of Football в YouTube.

На цій стадії турніру Українську прем'єр-лігу представлять «Шахтар», «Динамо», «Зоря», «Ворскла», «Десна» та «Колос», «Маріуполь», «Олімпік», «Олександрія», «Колос», «Дніпро-1» та «Львів». Ще чотири команди представляють Першу лігу і одна — Другу лігу.

Матчі 1/8 фіналу заплановані на 30 жовтня. Всі стадії нинішнього Кубка складаються з одного матчу.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу:

«Колос» (Ковалівка) — «Ворскла» (Полтава)

«Минай-Закарпаття» (Минай) — «Львів»

«Миколаїв» — «Десна» (Чернігів)

«Альянс» (Липова Долина) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)

«Динамо» (Київ) — «Шахтар» (Донецьк)

«Інгулець» (Петрове) — «Дніпро-1»

«Маріуполь» — «Олімпік» (Донецьк)

«Олександрія» — «Зоря» (Луганськ)

Нагадаємо, 1 жовтня у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» у драматичному поєдинку проти «Аталанти» здобув перемогу з рахунком 1:2. Гірники перемогли завдяки голу на останніх секундах матчу.