Новости США: ФБР начало искать в Фейсбук русскоязычных информаторов, фото — Фейсбук ФБР

https://racurs.ua/n127620-fbr-nachalo-iskat-v-feysbuk-russkoyazychnyh-informatorov-foto.html

Ракурс

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) начало необычную социальную акцию. В социальной сети Фейсбук ФБР запустило рекламу, в которой ищут русскоязычных информаторов о возможных преступлениях.

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Спецслужба опубликовала несколько картинок, надписи на которых сделаны не только на английском, но и на русском языке. ФБР призывает делиться с правоохранителями информацией о возможных угрозах безопасности.

Как свидетельствуют данные Фейсбук, три размещенных спецслужбой объявления платные. К тексту на английском языке прикреплены изображения с надписями на русском.

В одном из них ФБР сообщает: «Мы собираем лучшие разведывательные данные для борьбы с угрозами, используя информацию, предоставленную общественностью. Если у вас такая есть, посетите нас».

На другом написано на русском языке: «Время приводит мосты». Есть и картинки, которые призывают потенциального информатора «сделать свой ход».

На одном из рисунков американцы ошиблись и пропустили одну из букв — «Ради вашего будущего ради будущего, вашй семьи».

Ранее «Ракурс» сообщал, что хакеры обнародовали данные тысяч сотрудников ФБР. Имена, номера телефонов и даже домашние адреса четырех тысяч полицейских и сотрудников ФБР оказались в открытом доступе.