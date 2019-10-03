Нападение в Париже: мужчина с ножом убил четырех полицейских. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n127621-napadenie-v-parije-mujchina-s-nojom-ubil-chetyreh-policeyskih.html

Ракурс

Вооруженное нападение на полицейский участок в Париже произошло около 13.00 сегодняшнего дня. Налетчик действовал один и был вооружен ножом.

Loading...

В результате атаки, по предварительным данным, погибли четыре сотрудника полиции и еще один получил ранения. Об этом сообщает местное издание Actu17.

Сам налетчик тоже был убит — один из полицейских отрыл по нему огонь.

Есть информация, что злоумышленник работал в полицейском управлении около 20 лет и был административным сотрудником в компьютерной службе Управления разведки префектуры. Он совершил нападение в помещении, к которому ограничен доступ посторонним. Мотивы преступления неизвестны.

Из участка эвакуировали всех сотрудников, прилегающая территория оцеплена. Из соображений безопасности закрыта станция метро «Сите».

Из-за нападения на полицейских глава МВД Франции Кристоф Кастанер отменил визит в Турцию и отправился на место происшествия.