Компания Mitsubishi выпустит обновленный кроссовер ASX (ФОТО)

Автомобиль марки «Мицубиши». Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n118047-kompaniya-mitsubishi-vypustit-obnovlennyy-krossover-asx-foto.html

Racurs.ua

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX (Мицубиси) презентуют на автосалоне в Женеве. Дизайн машины развивает концепцию Dynamic Shield, объединяющей Х-обрамление решетки радиатора и узкую светодиодную головную оптику.

Автопроизводители заявляют, что обновленное авто будет отличаться от предшественников вертикальными секциями противотуманок, совмещенных с указателями поворота, более объемным капотом и фонарями с LED-секциями. Об этом 12 февраля сообщает Motoring.

В салоне джипа установили мультимедийную систему с восьмидюймовым дисплеем, эта техника может синхронизироваться со смартфоном. Базовую информацию об авто можно будет получить удаленно.

Относительно цветов, то кузов получит новые расцветки — красный оттенок Red Diamond, оранжевый Sunshine Orange и коричневый Oak Brown.

В странах ЕС этот автомобиль будет продаваться с двухлитровым двигателем MIVEC2 мощностью 150 лошадиных сил. Привод кроссовера будет передним или полным.

Напомним, марка Infiniti (Инфинити) может уйти с европейского рынка. Руководство альянса Renault-Nissan-Mitsubishi вынуждено будет приостановить продажи «Инфинити» в европейских странах, поскольку марки этих авто плохо продаются.