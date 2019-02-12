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Автомобиль марки «Мицубиши». Фото: flickr.com

Компания Mitsubishi выпустит обновленный кроссовер ASX (ФОТО)

12 фев 2019, 12:12
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Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX (Мицубиси) презентуют на автосалоне в Женеве. Дизайн машины развивает концепцию Dynamic Shield, объединяющей Х-обрамление решетки радиатора и узкую светодиодную головную оптику.

Автопроизводители заявляют, что обновленное авто будет отличаться от предшественников вертикальными секциями противотуманок, совмещенных с указателями поворота, более объемным капотом и фонарями с LED-секциями. Об этом 12 февраля сообщает Motoring.

В салоне джипа установили мультимедийную систему с восьмидюймовым дисплеем, эта техника может синхронизироваться со смартфоном. Базовую информацию об авто можно будет получить удаленно.

Относительно цветов, то кузов получит новые расцветки — красный оттенок Red Diamond, оранжевый Sunshine Orange и коричневый Oak Brown.

В странах ЕС этот автомобиль будет продаваться с двухлитровым двигателем MIVEC2 мощностью 150 лошадиных сил. Привод кроссовера будет передним или полным.

Обновленный «Мицубиси». Фото: motoring.com

Напомним, марка Infiniti (Инфинити) может уйти с европейского рынка. Руководство альянса Renault-Nissan-Mitsubishi вынуждено будет приостановить продажи «Инфинити» в европейских странах, поскольку марки этих авто плохо продаются.

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