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Mitsubishi випустить електрокар із газотурбінним двигуном

Компанія Mitsubishi розробила електричний кросовер із газотурбінним двигуном (ФОТО)

3 жов 2019, 16:03
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Mitsubishi Motors Corporation (Міцубісі), транснаціональна автомобілебудівна компанія з Японії, опублікувала зображення концепту, який покажуть публіці на 46-му Токійському автосалоні в кінці жовтня.

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Новинка, яка отримала назву Mi-Tech, оснащена гібридною силовою установкою й електричним повним приводом. Автовиробник називає це авто «кросовером, який дарує безпрецедентне задоволення від водіння і впевненість на будь-якому покритті і в будь-яку погоду». Про це 3 жовтня повідомляє Carscoops.

Силова установка виконує роль генератора компактним газотурбінним двигуном. Мотори забезпечують оптимальний розподіл моменту між колесами. Система повного приводу отримала назву Quad Motor with Dual Motor AYC.

Серед нововведень — інтерфейс із технологіями доповненої реальності й оптичного розпізнавання. Це дозволить виводити необхідну інформацію не на дисплей, а на лобове скло. Безпеку водієві та пасажирам забезпечує комплекс Mi-Pilot. Технології з безпеки можуть не лише повідомляти водія про можливість зіткнення, але й самостійно управляти машиною в кризовий період.

Фото: Carscoops

Фото: Carscoops

Фото: Carscoops

Нагадаємо, у кінці жовтня на автосалоні в Токіо представлять перший електрокар від Mazda, який отримає батарею ємністю 35,5 кВт-год. і електромотор потужністю 142 к. с. і 264 Нм крутного моменту.


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