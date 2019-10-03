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"Лугано" - "Динамо": де дивитися, розклад трансляцій матчу Ліги Європи. Фото: Вести

«Лугано» — «Динамо»: де дивитися, розклад трансляцій матчу Ліги Європи

3 жов 2019, 16:26
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Київське «Динамо» на виїзді в Швейцарії зіграє проти місцевого клубу «Лугано». Гра пройде в рамках другого туру групового етапу Ліги Європи.

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Зустріч українського та швейцарського колективів розпочнеться о 22.00 за київським часом.

По телебаченню матч «Лугано» — «Динамо» в прямому ефірі покаже український телеканал «Футбол 1».

За підсумками першого туру групового етапу Ліги Європи київське «Динамо» лідирує в турнірній таблиці групи В. В активі київського колективу три бали. У свою чергу «Лугано» розташувалося в нижній частині турнірної таблиці. Після першого туру команда не набрала жодного очка.

В іншому матчі групи В шведський «Мальме» буде грати проти данського «Копенгагена». Гра суперників «Динамо» також розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Нагадаємо, що 1 жовтня свій другий матч у Лізі чемпіонів зіграв донецький «Шахтар». Чемпіон України в складній виїзній грі здобув три очки, обігравши італійську «Аталанту» з рахунком 1:0.

Джерело: Ракурс


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