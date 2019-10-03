Оновлення ЦВК: Зеленський запропонував 17 кандидатур. Фото: Белсат

https://racurs.ua/ua/n127625-onovlennya-cvk-zelenskyy-zaproponuvav-17-kandydatur-dokument.html

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Центральну виборчу комісію оновлять: сьогодні президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту подання про призначення 17 нових членів ЦВК.

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Відповідний документ із переліком прізвищ опублікував у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко.

У списку Зеленського вказані: Оксана Боярчук, Юрій Буглак, Олена Гатаулліна, Андрій Гевко, Вікторія Глущенко, Віталій Грень, Олег Діденко, Сергій Дубовик, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Олександра Кармаза, Павло Любченко, Юрій Мірошниченко, Володимир Перепелюк, Віталій Плукарь, Сергій Постівий та Юрій Фрицький.

Заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко підтвердив, що оприлюднена Гончаренком копія документа відповідає дійсності.

Це подання може бути розглянуто на засіданні Верховної Ради вже завтра, 4 жовтня.

Нагадаємо, Зеленський припинив повноваження попереднього складу ЦВК на початку вересня. Своє рішення він пояснив упередженістю членів Центрвиборчкому під час реєстрації кандидатів для участі у виборах і нібито нехтуванням ними виборчим законодавством, у зв’язку з чим близько 30 рішень ЦВК було скасовано через суд.