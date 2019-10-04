Из-под стражи освободили белорусского шпиона. Фото: sobitie.com.ua

https://racurs.ua/n127646-belorusskogo-shpiona-osvobodili-iz-pod-straji-pered-vstrechey-zelenskogo-i-lukashenko.html

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Суд в Чернигове освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику.

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Иностранца украинские правоохранители обвиняют в сборе секретной информации в пользу «неопределенного государственного органа Беларуси». Об этом сообщает белорусская редакция «Радио Свобода».

Адвокат белоруса Тарас Гаралюк заявил, что политика освободили под личные обязательства. При этом судебный процесс по рассмотрению дела будет продолжаться. Иностранец обязан являться на заседания по вызову суда, ему запрещено влиять на свидетелей. При этом гражданин Беларуси имеет право выезда из страны.

Как известно, Политику задержали в июне 2017 года на украинском пограничном переходе «Новые Яриловичи», на границе с Беларусью. У иностранца пограничники обнаружили зашифрованный файл, который содержал карту размещения военных подразделений в зоне боевых действий на Донбассе и план наступательной операции «Шторм». Сам иностранец все обвинения отвергает.

Кроме того, сегодня вышел из-под стражи под залог в размере 240 тыс. грн арестованный гражданин РФ Степан Резуник, который был участником так называемой самообороны Крыма. Его адвокат Дмитрий Щербина в комментарии «Крым. Реалии» заявил, что Резуник будет находиться в Киеве и обязуется являться к следователям по первому требованию. Защитник убеждает, что россиянин не собирается скрываться или бежать с территории Украины. Еще 26 сентября суд снизил сумму залога для подозреваемого с 321 тыс. 120 грн до 240 тыс. 840 грн.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал проведение масштабного обмена пленными. По словам дипломата, обмен заключенными с Российской Федерацией должен состояться в течение 7−13 октября.