З-під варти звільнили білоруського шпигуна. Фото: sobitie.com.ua

https://racurs.ua/ua/n127646-biloruskogo-shpyguna-zvilnyly-z-pid-varty-pered-zustrichchu-zelenskogo-y-lukashenka.html

Ракурс

Суд у Чернігові звільнив з-під варти громадянина Білорусі Юрія Політику.

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Іноземця українські правоохоронці обвинувачують у збиранні секретної інформації на користь «невизначеного державного органу Білорусі». Про це повідомляє білоруська редакція «Радіо Свобода».

Адвокат білоруса Тарас Гаралюк заявив, що Політику звільнили під особисті зобов’язання. При цьому судовий процес з розгляду справи буде продовжуватися. Іноземець зобов’язаний з’являтися на засідання за викликом суду, йому заборонено впливати на свідків. При цьому громадянин Білорусі має право виїзду з країни.

Як відомо, Політику затримали в червні 2017 року на українському прикордонному переході «Нові Яриловичі», на кордоні з Білоруссю. У іноземця прикордонники виявили зашифрований файл, який містив карту розміщення військових підрозділів у зоні бойових дій на Донбасі та план наступальної операції «Шторм». Сам іноземець всі обвинувачення відкидає.

Крім того, сьогодні вийшов з-під варти під заставу в розмірі 240 тис. грн заарештований громадянин РФ Степан Резуник, який був учасником так званої самооборони Криму. Його адвокат Дмитро Щербина в коментарі «Крим. Реалії» заявив, що Резуник перебуватиме в Києві і зобов’язується з’являтися до слідчих на першу вимогу. Захисник переконує, що росіянин не збирається переховуватися або втікати з території України. Ще 26 вересня суд знизив суму застави для підозрюваного з 321 тис. 120 грн до 240 тис. 840 грн.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував проведення масштабного обміну полоненими. За словами дипломата, обмін в’язнями з Російською Федерацією повинен відбутися впродовж 7−13 жовтня.