Заместитель генпрокурора Виталий Касько. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n127654-rabotniki-genprokuratury-proydut-sereznye-ispytaniya-kasko.html

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Офис прокурора появится вместо Генеральной прокуратуры, а его работники пройдут многоуровневые тесты и проверки.

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Обновление прокуратуры начнется с самого верха. Генпрокуратура не просто будет переименована, на работников ОП будут ждать тяжелые испытания. Об этом 4 октября на брифинге сообщил первый заместитель генпрокурора Виталий Касько во время совместного брифинга с главой ГП Русланом Рябошапкой, мероприятие транслировали украинские СМИ.

По словам Каська, все работники Генеральной прокуратуры пройдут многоуровневые тесты, аттестации и проверки на добропорядочность. Все лица, которые пройдут тесты, будут работать в Офисе генерального прокурора, областных и окружных прокуратурах.

Одновременно Рятбошапка заявил, что реформа прокуратуры не будет «фасадной реформой, а будет ориентироваться на общество», чтобы вернуть доверие к этому правоохранительному ведомству. Генпрокурор добавил, что реформа прокуратуры пройдет за два года.

Как известно, 19 сентября Верховная Рада приняла законопроект № 1032 по реформе прокуратуры. Документ предусматривает, что в ГП появится новый департамент процессуального руководства в особо важных уголовных процессах. Уже 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Напомним, 4 октября заместитель генерального прокурора Виктор Чумак заявил, что вместо военной прокуратуры появится Специализированная прокуратура по противодействию преступлениям в сфере нацбезопасности и обороны, которая займется исключительно военными преступлениями, в том числе в оборонно-промышленном комплексе.