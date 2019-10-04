Віруси герпесу. Фото: Peakpx

https://racurs.ua/ua/n127430-virusy-gerpesu-ce-nashi-domashni-tvaryny-yaki-jyvut-z-namy-zavjdy-imunolog.html

Ракурс

Навколо вірусів герпесу дуже багато спекуляцій. В нашій країні приводів для міфів набагато більше, ніж за кордоном. У них на доказових ресурсах викладаються статті, де можна побачити, чи є той чи інший зв’язок.

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Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» педіатр, дитячий імунолог Наталія Бравістова, аналізи здають на віруси герпесу першого і другого типу, вітряна віспа — це теж герпес, вірус Епштейна-Барр, розеола, герпес 6-го, 7-го і 8-го типу.

«Всі вони ще недостатньо добре вивчені, але на них навішують усіх собак. Дивіться, як це відбувається. Досліджу-но я у цього пацієнта вірус герпесу 7-го типу. Ага, знайшовся — значить, це і є винуватець. Але це не завжди так», — каже лікар.

За її словами, віруси герпесу — це наші домашні тварини, які живуть з нами завжди. Інфікування відбувається на найбільш ранніх етапах розвитку дитини. У певному віці відбувається реалізація гострої форми того чи іншого вірусу.

Щодо вірусів герпесу приблизно 90% населення може спокійно відповісти виробленням антитіл.

«Прийшов вірус герпесу, відіграла гостра форма, виробилися антитіла, які швидко заганяють вірус в неактивну форму. Він ховається і тихенько сидить. Підіймає голову, коли припиняється функція імунного контролю. Наприклад, при ВІЛ, хіміотерапії. Імунний контроль може дати збій після серйозної інфекції. Наприклад, дитина не щеплена і перенесла кір. Після кору може прийти вірус Епштейна-Барр в дуже важкій формі», — пояснює педіатр і додає, що, прищеплюючись проти кору, ми захищаємо себе ще й від інших захворювань, наприклад, від вірусу Епштейна-Барр.