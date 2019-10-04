Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Вирусы герпеса. Фото: Peakpx

Вирусы герпеса — это наши домашние животные, которые живут с нами всегда — иммунолог

4 окт 2019, 12:56
999

Вокруг вирусов герпеса очень много спекуляций. В нашей стране поводов для мифов гораздо больше, чем за рубежом. У них на доказательных ресурсах выкладываются статьи, где можно увидеть, есть ли та или иная связь.

Loading...

Как рассказала в интервью «Ракурсу» педиатр, детский иммунолог Наталья Бравистова, анализы сдают на герпес первого и второго типа, ветряная оспа — это тоже герпес, вирус Эпштейна-Барр, розеола, герпес 6-го, 7-го и 8-го типа.

«Все они еще недостаточно хорошо изучены, но на них навешивают всех собак. Смотрите, как это происходит. Исследую-ка я у этого пациента вирус герпеса 7-го типа. Ага, нашелся — значит, это и есть виновник. Но это не всегда так», — говорит врач.

По ее словам, вирусы герпеса — это наши домашние животные, которые живут с нами всегда. Инфицирование происходит на самых ранних этапах развития ребенка. В определенном возрасте происходит реализация острой формы того или иного вируса.

В отношении вирусов герпеса примерно 90% населения может спокойно ответить выработкой антител.

«Пришел вирус герпеса, отыграла острая форма, выработались антитела, которые быстро загоняют вирус в неактивную форму. Он прячется и тихонько сидит. Поднимает голову, когда прекращается функция иммунного контроля. Например, при ВИЧ, химиотерапии. Иммунный контроль может дать сбой после серьезной инфекции. Например, ребенок не привит и перенес корь. После кори может прийти вирус Эпштейна-Барр в очень тяжелой форме», — объясняет педиатр и добавляет, что, прививаясь от кори, мы защищаем себя еще и от других заболеваний, например, от вируса Эпштейна-Барр.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Рада приняла закон о прослушке для силовиков и отменила «поправку Лозового»

Украинский парламент 4 октября принял во втором чтении законопроект № 1009, который предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений Уголовного процессуального законодательства

Новости Украины
15:08

Авария Ан-12 на Львовщине: полиция открыла уголовное производство (ФОТО, ВИДЕО)

Уголовное производство по факту аварийной посадки самолета Ан-12 во Львовской области открыли следователи Нацполиции. Правоохранители расследуют нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта

Правовые новости
12:15
Новости партнеров
Загрузка...