Вирусы герпеса. Фото: Peakpx

https://racurs.ua/n127430-virusy-gerpesa-eto-nashi-domashnie-jivotnye-kotorye-jivut-s-nami-vsegda-immunolog.html

Ракурс

Вокруг вирусов герпеса очень много спекуляций. В нашей стране поводов для мифов гораздо больше, чем за рубежом. У них на доказательных ресурсах выкладываются статьи, где можно увидеть, есть ли та или иная связь.

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Как рассказала в интервью «Ракурсу» педиатр, детский иммунолог Наталья Бравистова, анализы сдают на герпес первого и второго типа, ветряная оспа — это тоже герпес, вирус Эпштейна-Барр, розеола, герпес 6-го, 7-го и 8-го типа.

«Все они еще недостаточно хорошо изучены, но на них навешивают всех собак. Смотрите, как это происходит. Исследую-ка я у этого пациента вирус герпеса 7-го типа. Ага, нашелся — значит, это и есть виновник. Но это не всегда так», — говорит врач.

По ее словам, вирусы герпеса — это наши домашние животные, которые живут с нами всегда. Инфицирование происходит на самых ранних этапах развития ребенка. В определенном возрасте происходит реализация острой формы того или иного вируса.

В отношении вирусов герпеса примерно 90% населения может спокойно ответить выработкой антител.

«Пришел вирус герпеса, отыграла острая форма, выработались антитела, которые быстро загоняют вирус в неактивную форму. Он прячется и тихонько сидит. Поднимает голову, когда прекращается функция иммунного контроля. Например, при ВИЧ, химиотерапии. Иммунный контроль может дать сбой после серьезной инфекции. Например, ребенок не привит и перенес корь. После кори может прийти вирус Эпштейна-Барр в очень тяжелой форме», — объясняет педиатр и добавляет, что, прививаясь от кори, мы защищаем себя еще и от других заболеваний, например, от вируса Эпштейна-Барр.