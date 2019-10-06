В Киеве на площади Независимости проходит вече "Остановим капитуляцию". Фото: Facebook / Lucy Zaglada

https://racurs.ua/n127718-v-kieve-na-ploschadi-nezavisimosti-prohodit-veche-ostanovim-kapitulyaciu-translyaciya.html

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Вече «Остановим капитуляцию» проходит сегодня в Киеве на площади Независимости. Несколько тысяч украинцев выступают против подписания так называемой «формулы Штайнмаера».

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Проведение вече его организаторы активно анонсировали через социальные сети. Поводом они назвали противодействие «любым попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией — такие как формула Штайнмаера и особый статус для Донбасса».

В описании к мероприятию говорится, что оно представляет собой общественную акцию. Организаторы митинга призвали не использовать событие в партийных интересах.

Участники акции планируют выдвинуть ультиматум власти, а также обсудить с руководством страны стратегию и план дальнейших действий.

Судя по трансляции, участники митинга не используют партийной символики. В руках у них украинские флаги и различные плакаты. Также здесь развернули огромный баннер с надписью «Нет капитуляции».