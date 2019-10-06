Стрілянина в США: невідомий застрелив чотирьох відвідувачів бару, ще дев'ятеро поранені. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n127720-strilyanyna-v-ssha-nevidomyy-zastrelyv-chotyroh-vidviduvachiv-baru-sche-dev-yatero-poraneni.html

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Стрілянина в США сталася пізно ввечері 5 жовтня. Невідомий відкрив вогонь по відвідувачах бару в Канзас-Сіті (штат Міссурі).

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В результаті збройного нападу чотири людини загинули, ще дев’ятеро отримали вогнепальні поранення. Про це йдеться в повідомленні управління поліції штату Канзас.

За деякими даними, стрілець відкрив вогонь біля закладу. В даний момент поліція не має ніяких подробиць нападу.

Що стосується інформації про нападника, то про нього також нічого не відомо. У поліції не уточнюють, чи вдалося його затримати.

По даними телеканалу CNN, підозрюваний поки не затриманий.

У свою чергу телеканал ABC News уточнює, що стріляв по людях латиноамериканець.

Нагадаємо, що 5 жовтня в США під час проведення пивного фестивалю «Октоберфест» прогриміли вибухи. Інцидент стався в американському місті Хантінгтон-Біч (штат Каліфорнія) недалеко від Лос-Анджелеса. В результаті інциденту є постраждалі.