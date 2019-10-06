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Акция «Остановим капитуляцию» в Киеве продолжилась под офисом Зеленского, фото — Ян Доброносов
Многотысячная акция «Остановим капитуляцию» продолжилась под офисом Зеленского (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n127722-mnogotysyachnaya-akciya-ostanovim-kapitulyaciu-prodoljilas-pod-ofisom-zelenskogo-translyaciya.htmlРакурс
Многотысячная акция протеста в Киеве «Остановим капитуляцию» продолжилась под офисом президента Украины.
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Манифестанты в столице 6 октября закончили вече на Майдане Независимости и пешком пришли по улицах Героев Небесной Сотни и Институтской к офису Владимира Зеленского на улице Банковой. При этом организаторы вече обратились к людям с просьбой действовать исключительно в рамках закона.
Поводом для сегодняшних акций протеста, которые проходят в разных городах страны, является противодействие попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией. Речь идет о «формуле Штайнмайера» и предоставлении особого статуса для Донбасса. Участники митингов не используют партийной символики.
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