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Акция «Остановим капитуляцию» в Киеве продолжилась под офисом Зеленского, фото — Ян Доброносов

Многотысячная акция «Остановим капитуляцию» продолжилась под офисом Зеленского (ТРАНСЛЯЦИЯ)

6 окт 2019, 15:06
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Многотысячная акция протеста в Киеве «Остановим капитуляцию» продолжилась под офисом президента Украины.

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Манифестанты в столице 6 октября закончили вече на Майдане Независимости и пешком пришли по улицах Героев Небесной Сотни и Институтской к офису Владимира Зеленского на улице Банковой. При этом организаторы вече обратились к людям с просьбой действовать исключительно в рамках закона.

Поводом для сегодняшних акций протеста, которые проходят в разных городах страны, является противодействие попыткам власти принять решения, которые приведут к поражению в войне с Россией. Речь идет о «формуле Штайнмайера» и предоставлении особого статуса для Донбасса. Участники митингов не используют партийной символики.

Источник: Ракурс


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999

Многотысячная акция «Остановим капитуляцию» продолжилась под офисом Зеленского (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Многотысячная акция протеста в Киеве «Остановим капитуляцию» продолжилась под Офисом президента Украины. Часть манифестантов перейшли из Майдана на улицу Банковую

Новости Украины
15:06
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