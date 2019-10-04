Олександр Данилюк розкритикував команду президента. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n127658-vykorystovuut-metod-rieshalova-danyluk-rozkrytykuvav-komandu-zelenskogo-u-pidhodi.html

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Нова українська влада вирішує важливі державні питання за методом «рєшалова».

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Команда Зеленського підходить до вирішення питань державного значення неглибоко, використовуючи при цьому незаконні методи. З огляду на це секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк подав у відставку. Про це він заявив в інтерв’ю порталу «Левый берег».

Наразі неглибоко ми підходимо до важливих державних питань. Домінує підхід «вирішення питань». Простіше кажучи, «рєшалова». Відбувається це внаслідок того, що в команді деякі люди звикли саме так працювати. Це модель роботи: якщо треба через суди — вирішимо через суди, якщо треба вирішити через правоохоронні органи, скажімо, НАПК — вирішимо через ці відомства. Такий підхід дає швидкі результати, але фактично залишає нас у минулому, — зазначив Данилюк та додав, що готовий відповідати в суді за свої слова.

Екс-секретар РНБО впевнений, що турборежим, у якому наразі працює Верховна Рада, може нашкодити відносинам президента Зеленського з партією «Слуга народу». При цьому Данилюк підтримує необхідність швидких рішень, але наголошує на важливості не переступати через фундаментальні правила.

До депутатів має бути повага. Крапка! Якщо немає поваги до депутатів, то якщо і почнеш рухатися швидко, дуже скоро вдаришся об стінку головою. Таким чином, черговий історичний шанс країни ставитися під загрозу. Якщо попереду марафон, то не варто ставити завдання на спринт спочатку, — йдеться в інтерв’ю.

Данилюк додав, що неодноразово вказував Володимиру Зеленському на неправильність певних рішень, пропонував інші способи вирішення проблем. Повідомив, що вказував на підходи до формування команди, але ніколи не ставив ультиматуми, оскільки саме президент має приймати рішення.

Екс-секретар РНБО повідомив, що оточення президента завжди має є свої інтереси, бореться за «доступ до тіла». За його словами, Андрій Богдан намагався узурпувати цей доступ, але у нього не вийшло.

Людина не просто приносить інформацію, а дає аналіз і пропонує, що треба робити. На це не всі здатні. І друге — можливості реалізувати те, що пропонується. Чим Андрій Богдан відрізняється-він приходить і каже: «Ось таке-ось рішення». Як він це вирішує, мало кого вже турбує. Але те, як він це вирішує, мені здається, створює більш значні проблеми, — заявив Данилюк.

Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський погодив відставку Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки України.