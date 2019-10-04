Александр Данилюк раскритиковал команду президента. Фото: delo.ua

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Новая украинская власть решает важные государственные вопросы по методу «решалова».

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Команда Зеленского подходит к решению вопросов государственного значения неглубоко, используя при этом незаконные методы. Учитывая это секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подал в отставку. Об этом он заявил в интервью порталу «Левый берег».

Пока неглубоко мы подходим к важным государственным вопросам. Доминирует подход «решения вопросов». Проще говоря «решалова». Происходит это вследствие того, что в команде некоторые люди привыкли именно так работать. Это модель работы: если надо через суды — решим через суды, если надо решить через правоохранительные органы, скажем, НАПК — решим через эти ведомства. Такой подход дает быстрые результаты, но фактически оставляет нас в прошлом, — отметил Данилюк и добавил, что готов отвечать в суде за свои слова.

Экс-секретарь СНБО уверен, что турборежим, в котором сейчас работает Верховная Рада, может навредить отношениям президента Зеленского с партией «Слуга народа». При этом Данилюк поддерживает необходимость быстрых решений, но подчеркивает важность не переступать через фундаментальные правила.

К депутатам должно быть уважение. Точка! Если нет уважения к депутатам, то если и начнешь двигаться быстро, очень скоро ударишься о стенку головой. Таким образом, очередной исторический шанс страны ставиться под угрозу. Если впереди марафон, то не стоит ставить задачи на спринт сначала, — говорится в интервью.

Данилюк добавил, что неоднократно указывал Владимиру Зеленскому на неправильность определенных решений, предлагал другие способы решения проблем. Сообщил, что указывал на подходы к формированию команды, но никогда не ставил ультиматумы, поскольку именно президент должен принимать решения.

Экс-секретарь СНБО сообщил, что у окружения президента всегда есть свои интересы, они борются за «доступ к телу». По его словам, Андрей Богдан пытался узурпировать этот доступ, но у него не получилось.

Человек не просто приносит информацию, а дает анализ и предлагает, что надо делать. На это не все способны. И второе — возможности реализовать то, что предлагается. Чем Андрей Богдан отличается — он приходит и говорит: «Вот такое-вот решение». Как он это решает, мало кого уже волнует. Но то, как он это решает, мне кажется, создает более значительные проблемы, — заявил Данилюк.

Напомним, 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский согласовал отставку Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности Украины.