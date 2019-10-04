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В Ровенской области сожгли Mercedes «кубик» депутата облсовета. Фото: Wikipedia
В Ровенской области сожгли Mercedes «кубик» депутата облсовета (ФОТО)https://racurs.ua/n127657-v-rovenskoy-oblasti-sojgli-mercedes-kubik-deputata-oblsoveta-foto.htmlРакурс
Поджог автомобиля депутата Ровенского областного совета произошел минувшей ночью в Костополе.
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Внедорожник Mercedes-Benz G63 был припаркован во дворе жилища народного избранника. Хозяин в момент поджога находился дома, сообщает пресс-центр облуправления Нацполиции.
Сообщение о пожаре поступило около 2.22. На месте спасатели обнаружили горящий автомобиль в 4 м от дома депутата. Существовала угроза распространения пламени и на него.
Огонь удалось потушить, но автомобиль успел выгореть полностью.
Полицейские обнаружили на месте происшествия обгоревшие остатки пластмассовой канистры с запахом горюче-смазочных материалов и металлический цилиндр, похожий на корпус файера.
По факту поджога полиция открыла уголовное производство согласно ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение либо повреждение имущества путем поджога или взрыва, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах). Злоумышленников ищут.
Как сообщает издание press-centr.com, автомобиль принадлежал 58-летнему депутату Ровенского облсовета Василию Клепе.
Как сообщал «Ракурс», в июле в селе Шпитьки Киево-Святошинского района сожгли магазин, принадлежащий депутату Киевского облсовета.
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