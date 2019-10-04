На Рівненщині спалили Mercedes «кубик» депутата облради. Фото: Wikipedia

https://racurs.ua/ua/n127657-na-rivnenschyni-spalyly-mercedes-kubyk-deputata-oblrady-foto.html

Ракурс

Підпал автомобіля депутата Рівненської обласної ради стався минулої ночі в Костополі.

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Позашляховик Mercedes-Benz G63 був припаркований у дворі оселі народного обранця. Господар у момент підпалу перебував удома, повідомляє прес-центр облуправління Нацполіції.

Повідомлення про пожежу надійшло близько 2.22. На місці рятувальники виявили палаючий автомобіль за 4 м від будинку депутата. Існувала загроза розповсюдження полум’я й на нього.

Вогонь вдалося загасити, але автомобіль встиг вигоріти повністю.

Поліцейські виявили на місці події обгорілі залишки пластмасової каністри із запахом пально-мастильних матеріалів та металевий циліндр, схожий на корпус фаєра.

За фактом підпалу поліція відкрила кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу чи вибуху, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах). Зловмисників шукають.

Як повідомляє видання press-centr.com, автомобіль належав 58-річному депутату Рівненської облради Василю Клепі.

Як повідомляв «Ракурс», в липні в селі Шпитьки Києво-Святошинського району спалили магазин, який належить депутату Київської облради.