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На Рівненщині спалили Mercedes «кубик» депутата облради. Фото: Wikipedia
На Рівненщині спалили Mercedes «кубик» депутата облради (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n127657-na-rivnenschyni-spalyly-mercedes-kubyk-deputata-oblrady-foto.htmlРакурс
Підпал автомобіля депутата Рівненської обласної ради стався минулої ночі в Костополі.
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Позашляховик Mercedes-Benz G63 був припаркований у дворі оселі народного обранця. Господар у момент підпалу перебував удома, повідомляє прес-центр облуправління Нацполіції.
Повідомлення про пожежу надійшло близько 2.22. На місці рятувальники виявили палаючий автомобіль за 4 м від будинку депутата. Існувала загроза розповсюдження полум’я й на нього.
Вогонь вдалося загасити, але автомобіль встиг вигоріти повністю.
Поліцейські виявили на місці події обгорілі залишки пластмасової каністри із запахом пально-мастильних матеріалів та металевий циліндр, схожий на корпус фаєра.
За фактом підпалу поліція відкрила кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу чи вибуху, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах). Зловмисників шукають.
Як повідомляє видання press-centr.com, автомобіль належав 58-річному депутату Рівненської облради Василю Клепі.
Як повідомляв «Ракурс», в липні в селі Шпитьки Києво-Святошинського району спалили магазин, який належить депутату Київської облради.
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