На Київщині спалили майно кандидата в нардепи. Фото: поліція Київської області

https://racurs.ua/ua/n124088-na-kyyivschyni-pidpalyly-mayno-kandydata-v-nardepy-foto.html

Ракурс

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На Київщині спалили магазин, що належить чинному депутату Київської облради, який наразі балотується до Верховної Ради України.

Підпал стався сьогодні близько 4.00 ранку в селі Шпитьки Києво-Святошинського району. Про це інформує прес-служба облуправління поліції.

Власником продуктового магазину, де сталася пожежа, виявився 41-річний місцевий житель, який є чинним депутатом Київської обласної ради, а наразі він балотується в народні депутати України.

Пожежу в магазині виявив сам власник. До приїзду рятувальників вогонь встиг пошкодити і приміщення магазину, і майно, і товар. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Вже відкрито кримінальне провадження за ст. 194 Кримінального кодексу України, в якій ідеться про умисне знищення або пошкодження майна.

Наразі підраховуються збитки, завдані пожежею, а також встановлюються причини займання. Поліція розшукує осіб, які підпалили магазин.

Нагадаємо, що раніше в Києві двоє невідомих підпалили магазин Roshen.