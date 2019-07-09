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Ракурс
На Киевщине сожгли имущество кандидата в нардепы. Фото: полиция Киевской области

На Киевщине сожгли имущество кандидата в нардепы (ФОТО)

9 июл 2019, 13:10
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На Киевщине сожгли магазин, принадлежащий действующему депутату Киевского облсовета, который сейчас баллотируется в Верховную Раду Украины.

Поджог произошел сегодня около 4.00 утра в селе Шпитьки Киево-Святошинского района. Об этом сообщает пресс-служба облуправления полиции.

Владельцем продуктового магазина, где произошел пожар, оказался 41-летний местный житель, который является действующим депутатом Киевского областного совета, а сейчас он баллотируется в народные депутаты Украины.

Пожар в магазине обнаружил сам владелец. До приезда спасателей огонь успел повредить и помещение магазина, и имущество, и товар. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Открыто уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины, в которой речь идет об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Сейчас подсчитывается ущерб, нанесенный пожаром, а также устанавливаются причины возгорания. Полиция разыскивает лиц, которые подожгли магазин.

На Киевщине подожгли имущество кандидата в нардепы. Фото: Полиция Киевской области

На Киевщине подожгли имущество кандидата в нардепы. Фото: Полиция Киевской области

Напомним, что ранее в Киеве двое неизвестных подожгли магазин Roshen.

Источник: Ракурс


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