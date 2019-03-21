В Киеве снова подожгли магазин Roshen, фото: «Информатор»

https://racurs.ua/n119682-esche-odin-podjog-magazina-roshen-sovershen-v-kieve.html

Ракурс

Вчера вечером в Киеве совершен еще один поджог магазина Roshen.

Как стало известно «Ракурсу», пострадавшее здание располагалось в Днепровском районе столицы по адресу улица Гагарина, 3.

Инцидент произошел в 21.05. Двое неустановленных мужчин в капюшонах и медицинских масках приблизились к магазину и бросили в витрину бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. После этого злоумышленники с места совершения преступления скрылись.

Возник пожар, который повредил наружную витрину магазина на площади до 2 кв. м.

В результате поджога пострадавших нет.

По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). За это преступление законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15-ти лет.

Напомним, недавно в Киеве произошли еще два поджога магазинов Roshen — возле станции метро «Героев Днепра» и на Крещатике. Правоохранители задержали подозреваемого. Как оказалось, этот человек — активный участник многочисленных уличных акций, которые проходят в Киеве и член радикальной экстремистской организации.