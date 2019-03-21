С возрастом людям кажется, что дни начинают проходить быстрее

https://racurs.ua/n119681-eto-vse-zakony-fiziki-uchenye-obyasnili-pochemu-s-vozrastom-ludyam-kajetsya-chto-vremya.html

Ракурс

Замедление обработки изображений ускоряет наше восприятие времени, когда мы стареем.

К такому выводу пришли ученые из Университет Дьюка (США), сообщает издание EurekaAlert.

«Люди часто удивляются тому, насколько много они помнят о тех днях, которые, казалось, длились вечно во время их юности, — отмечает профессор Адриан Бежан. — Дело не в том, что тогда переживания были значительно глубже и значительнее, просто они обрабатывались намного быстрее».

Бежан объясняет это явление физическими изменениями во время старения человеческого тела. В процессе созревания запутанной паутины нервов и нейронов человеческого тела они увеличиваются в размерах и сложности, приводя к более длинным путям прохождения для сигналов. Когда эти пути начинают стареть, они также ухудшаются, создавая больше сопротивления потоку электрических сигналов.

Эти явления приводят к тому, что скорость, с которой новые образы воспринимаются и обрабатываются, уменьшается с возрастом. Об этом свидетельствует то, как часто глаза детей движутся по сравнению с глазами взрослых, отмечает Бежан. Поскольку дети обрабатывают изображения быстрее, чем взрослые, их глаза двигаются чаще, получая и интегрируя больше информации.

В результате, поскольку пожилые люди просматривают меньше новых изображений за одно и то же время, им кажется, что время проходит быстрее.

«Человеческий ум чувствует, что времена меняются, когда меняется восприятие изображений, — отмечает ученый. — Дни, казалось, длились дольше в молодости, потому что молодой ум получает больше изображений в течение одного дня, чем тот же ум в старости».

Напомним, недавно ученые установили, что человеческий мозг способен воспринимать изменения магнитного поля.