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Ракурс
Богдан отреагировал на акции протеста в Киеве, фото — Ян Доброносов

«Кто-то испуганный все украденное раздаст»: Богдан отреагировал на акции протеста в Киеве

6 окт 2019, 16:11
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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан резко отреагировал на акции протеста, которые проходят сегодня в Киеве и других городах Украины.

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Богдан в Фейсбук обвинил организаторов акции «Остановим капитуляцию» в подкупе участников вече. В частности, глава Офиса президента опубликовал скриншот сообщения, в котором якобы говорится о цене участия в акции протеста. На скриншотах закрашена фамилия отправителя, но речь идет о якобы 100 грн в час и «готовности стоять до 18.00».

Скоро кто-то очень испуганный, все украденное раздаст народу, — подписал Богдан скриншоты.

Богдан отреагировал на акции протеста в Киеве, скриншот — Фейсбук А.Богдан

Напомним, что в Киеве участники вече, которое в 12.00 стартовало на Майдане Независимости, перешли к Офису президента на улице Банковой. Здесь они скандируют лозунги: «Зе в отставку!», «Украина — не рояль!», «Слушай нацию, нет — капитуляции!».

На прошлой неделе «Ракурс» сообщал, что экс-секретарь СНБОУ Александр Данилюк раскритиковал методы работы Богдана в Офисе президента, в частности, он обвинил его в попытках узурпировать влияние на главу государства.

На прошлой неделе также стало известно, что суд отказался направлять запросы в органы власти РФ и Украины о подтверждении многочисленных полетов Богдана в Россию и Беларусь. Руководитель ОП судится с журналистами программы «Схемы» относительно информации о полетах, которую они обнародовали.

Источник: Ракурс


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