В Киеве и Белой Церкви определили победителей марафонов, фото — "Укринформ"

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В Киеве и Белой Церкви в воскресенье, 6 октября, состоялись марафоны — бег на 42 км 195 м.

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В Киеве бегуны начали преодолевать дистанцию ​​с Михайловской площади. Старт состоялся между колокольнями Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Марафонцы бежали через центр столицы, а также через мосты Патона, Пешеходный и Северный. На старт вышли около 17 тыс. человек.

Победителем Киевского международного марафона, который проходил уже в десятый раз, стал бегун из Ровенской области Александр Бабарыка. Как сообщается в трансляции события, он преодолел дистанцию ​​за 2 ч 28 мин 57 с. На втором месте финишировал у мужчин Евгений Дербенев из Винницы (2.33.09), на третьем — Андрей Болсуновский из Киева (2.38.52).

У женщин победила Наталья Семенович из Киевской области. Ее время — 2 часа 51 мин 38 с.

Другое значительное беговое событие сегодня состоялось в Белой Церкви. Здесь также проходил марафон, в рамках которого провели и Чемпионат Украины по марафону. И у женщин, и у мужчин золотые и серебряные призеры пробежали по олимпийским нормативам на Игры 2020 году в Токио. У мужчин выиграл Богдан-Иван Городиский с результатом 2 ч 10 мин 52 с, у женщин — Евгения Прокофьева, которая преодолела 42 км 195 м за 2 ч 28 мин 6 с.

Напомним, что на днях в столице Катара заканчивается чемпионат мира по легкой атлетике. Сегодня в финалах будут соревноваться Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), а также женская сборная в эстафете 4 по 400 м. Ранее серебряным призером чемпионата стала 18-летняя Ярослава Магучих (прыжки в высоту).