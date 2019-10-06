У Києві та Білій Церкві визначили переможців марафонів, фото — "Укрінформ"

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Ракурс

У Києві та Білій Церкві у неділю, 6 жовтня, відбулися марафони — біг на 42 км 195 м.

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У Києві бігуни почали долати дистанцію із Михайлівської площі. Старт відбувся між дзвіницями Софійського собору і Михайлівського Золотоверхого монастиря. Марафонці бігли через середмістя столиці, а також через мости Патона, Пішохідний та Північний. На старт вийшли приблизно 17 тис. осіб.

Переможцем Київського міжнародного марафону, який відбувався вже удесяте, став бігун з Рівненщини Олександр Бабарика. Як повідомляється у трансляції події, він подолав дистанцію за 2 год 28 хв 57 с. На другому місці фінішував у чоловіків Євген Дербеньов з Вінниці (2.33.09), третьому — Андрій Болсуновський з Києва (2.38.52).

У жінок перемогла Наталя Семенович з Київської області. Її час 2 год 51 хв 38 с.

Інша значна бігова подія сьогодні відбулася у Білій Церкві. Тут також відбувався марафон, у рамках якого провели й Чемпіонат України з марафону. І у жінок, і у чоловіків золоті та срібні призери пробігли за олімпійськими нормативами на Ігри-2020 року у Токіо. У чоловіків виграв Богдан-Іван Городиський із результатом 2 год 10 хв 52 с, у жінок — Євгенія Прокофєва, яка подолала 42 км 195 м за 2 год 28 хв 6 с.

Нагадаємо, що цими днями у столиці Катару закінчується чемпіонат світу з легкої атлетики. Сьогодні у фіналах змагатимуться Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину), а також жіноча збірна в естафеті 4 по 400 м. Раніше срібною призеркою чемпіонату стала 18-річна Ярослава Магучіх (стрибки у висоту).