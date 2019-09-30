Новини спорту: стрибунка у висоту Магучіх у захоплюючій боротьбі завоювала «срібло» чемпіонату світу з легкої атлетики, фото — Фейсбук Я.Магучіх

https://racurs.ua/ua/n127498-strybunka-u-vysotu-maguchih-u-zahopluuchiy-borotbi-zavouvala-sriblo-chempionatu-svitu-z-legkoyi.html

Ракурс

18-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала срібну медаль чемпіонату світу, який відбувається у столиці Катару Досі. Лідер нашої збірної Юлія Левченко фінішувала четвертою.

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Змагання у Досі розвивалися драматично. В обох українок до висоти 2,00 м не було проблем. І Левченко, і Магучіх без проблем брали 1,84 м, 1,89 м, 1,93 м, 1,96 м, 1,98 м. А от двометрову висоту Юлія і Ярослава взяли з останньої, третьої спроби. Для Магучіх це стало повторенням особистого рекорду. Але на наступній висоті — 2,02 м — Ярослава встановила ще одне особисте досягнення і новий юніорський рекорд світу вже у першій спробі!

На жаль, на цій висоті Левченко припинила виступи і у підсумку стала четвертою, пропустивши на третє місце американку Вашті Ганінгем тільки за кількістю вдалих спроб.

Після цього у секторі змагалися тільки Магучіх і росіянка Марія Ласицкене, яка через допінгову дискваліфікацію збірної РФ виступає під нейтральним прапором. Ласицкене взяла 2,04 м і в третій спробі ця висота підкорилася й нашій спортсменці. Після цього Ярослава вирішила закінчити стрибки — все ж далася взнаки фізична та психологічна втома. Отож, Магучіх зі ще одним особистим рекордом і юніорським рекордом світу завоювала «срібло». У ранзі чемпіонки Ласицкене тричі збила планку на висоті 2,08 м.

Цього року українські стрибунки у висоту знову були в об'єктиві уваги ЗМІ, виграючи чимало змагань із хорошими результатами. Левченко виграла «золото» в стрибках у висоту на командному чемпіонаті Європи. Українська висотниця показала результат 1,97 м, а на початку вересня киянка виграла «срібло» Діамантової ліги — найпрестижніших комерційних змагань у цьому виді спорту.

Ярослава Магучіх на етапі «Діамантової ліги» в Юджині переписала світову історію зі стрибків у висоту. 17-річна українська легкоатлетка стала наймолодшою атлеткою, яка подолала висоту 2,00 м.

До цього виду програми найкращими результатами українських легкоатлетів у Досі було п’яте місце Ірини Климець у метанні молота і четверте місце Олени Собчук у спортивній ходьбі на 50 км.

На попередньому мундіалі в Лондоні (2017 рік) Україна завоювала тільки одну медаль — срібло у стрибках у висоту виборола Левченко. У 2015 році в Пекіні срібну медаль виборов стрибун у висоту з Харкова Богдан Бондаренко.