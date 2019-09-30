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Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Зеленський підписав указ про підтримку сімей, які виховують дітей-сиріт

30 вер 2019, 22:22
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Володимир Зеленський, президент України, 30 вересня підписав указ «Про деякі питання забезпечення прав і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку і підтримки сімейних форм виховання дітей».

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Глава держави доручив Кабміну вжити заходів щодо збільшення з 2020 року розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам. Про це повідомили в прес-службі президента.

До 1 грудня цього року уряд повинен забезпечити подання на розгляд Зеленському пропозиції щодо приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення й підготувати відповідні зміни до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням до цієї Конвенції.

Кабмін за півроку має розробити та подати до Верховної Ради проект закону, спрямований на забезпечення скорочення процесуальних строків судового розгляду справ, що стосуються усиновлення, встановлення опіки, піклування, позбавлення батьківських прав. Також Зеленський дав міністрам три місяці для вдосконалення порядку провадження діяльності з усиновлення.

Нагадаємо, національна рада Федеральних зборів Швейцарії підтримала законопроект, який дозволяє чоловікам отримувати 14 днів відпустки для догляду за новонародженими.

Джерело: Ракурс


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