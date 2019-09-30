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Погода в Україні погіршиться – Гідрометцентр. Фото: Ракурс

Потужна гроза насувається на Київ — Гідрометцентр (КАРТА)

30 вер 2019, 21:45
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Українські синоптики попередили про погіршення погодних умов в частині держави.

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Сьогодні, 30 вересня, у Київській області фіксується осіння гроза. Метеорологи очікують, що до кінця доби вона досягне Києва. Про це повідомив український Гідрометцентр у Facebook.

Крім того, до кінця сьогоднішньої доби сильний вітер 15−20 м/с завдаватиме дискомфорту мешканцям західних областей. Завтра вдень в Україні пориви вітру 15−20 м/с. Складні погодні умови очікуються у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Крім того, 1 жовтня у більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, східних областей та південної частини країни утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Карта: Гідрометцентр

Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні очікується дощова погода майже по всій території. Короткочасні опади у більшості регіонів пройдуть вночі.

Джерело: Ракурс


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