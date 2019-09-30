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Погода в Украине ухудшится – Гидрометцентр. Фото: Ракурс

Мощная гроза надвигается на Киев — Гидрометцентр (КАРТА)

30 сен 2019, 21:45
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Украинские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в части государства.

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Сегодня, 30 сентября, в Киевской области фиксируется осенняя гроза. Метеорологи ожидают, что до конца суток она достигнет Киева. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр в Facebook.

Кроме того, до конца сегодняшних суток сильный ветер 15−20 м/с причинит дискомфорт жителям западных областей. Завтра днем в Украине порывы ветра 15−20 м/с. Сложные погодные условия ожидаются в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Кроме того, 1 октября в большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, восточных областях и южной части страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Карта: Гидрометцентр

Карта: Гидрометцентр

Напомним, 1 октября в Украине ожидается дождливая погода почти по всей территории. Кратковременные осадки в большинстве регионов пройдут ночью.

Источник: Ракурс


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