Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n127497-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-podderjke-semey-vospityvauschih-detey-sirot.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, 30 сентября подписал указ «О некоторых вопросах обеспечения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, развития и поддержки семейных форм воспитания детей».

Loading...

Глава государства поручил Кабмину принять меры по увеличению с 2020 года размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

До 1 декабря этого года правительство должно обеспечить представление на рассмотрение Зеленскому предложения о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления и подготовить соответствующие изменения в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением к этой Конвенции.

Кабмин за полгода должен разработать и подать в Верховную Раду проект закона, направленный на обеспечение сокращения процессуальных сроков судебного рассмотрения дел, касающихся усыновления, установления опеки, попечительства, лишения родительских прав. Также Зеленский дал министрам три месяца для совершенствования порядка осуществления деятельности по усыновлению.

Напомним, национальный совет Федерального собрания Швейцарии поддержала законопроект, который позволяет мужчинам получать 14 дней отпуска для ухода за новорожденными.