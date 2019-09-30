Новости спорта: прыгунья в высоту Магучих в увлекательной борьбе завоевала «серебро» чемпионата мира по легкой атлетике, фото — Фейсбук Я.Магучих

https://racurs.ua/n127498-prygunya-v-vysotu-maguchih-v-uvlekatelnoy-borbe-zavoevala-serebro-chempionata-mira-po-legkoy.html

Ракурс

18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль чемпионата мира, который проходит в столице Катара Дохе. Лидер нашей сборной Юлия Левченко финишировала четвертой.

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Соревнования в Дохе развивались драматично. У обеих украинок до высоты 2,00 м не было проблем. И Левченко, и Магучих без проблем брали 1,84 м, 1,89 м, 1,93 м, 1,96 м, 1,98 м. А вот двухметровую высоту Юлия и Ярослава взяли с последней, третьей попытки. Для Магучих это стало повторением личного рекорда. Но на следующей высоте — 2,02 м — Ярослава установила еще одно личное достижение и новый юниорский рекорд мира уже в первой попытке!

К сожалению, на этой высоте Левченко прекратила выступления и в итоге стала четвертой, пропустив на третье место американку Вашти Ганингем только по количеству удачных попыток.

После этого в секторе соревновались только Магучих и россиянка Мария Ласицкене, которая из-за допинговой дисквалификации сборной РФ выступает под нейтральным флагом. Ласицкене взяла 2,04 м, но в третьей попытке (!) эта высота покорилась и нашей спортсменке. После этого Ярослава решила закончить прыжки — все же сказалась физическая и психологическая усталость. Магучих с еще одним личным рекордом и юниорским рекордом мира завоевала «серебро». В ранге чемпионки Ласицкене трижды сбила планку на высоте 2,08 м.

В этом году украинские прыгуньи в высоту снова были в объективе внимания СМИ, выигрывая много соревнований с хорошими результатами. Левченко выиграла «золото» в прыжках в высоту на командном чемпионате Европы. Украинская высотниця показала результат 1,97 м, а в начале сентября киевлянка выиграла «серебро» Бриллиантовой лиги — самых престижных коммерческих соревнований в этом виде спорта.

Ярослава Магучих на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине переписала мировую историю по прыжкам в высоту. 17-летняя украинская легкоатлетка стала самой молодой атлеткой в мире, которая преодолела высоту 2,00 м.

До этого вида программы лучшими результатами украинских легкоатлетов в Дохе было пятое место Ирины Климец в метании молота и четвертое место Елены Собчук в спортивной ходьбе на 50 км.

На предыдущем мундиале в Лондоне (2017) Украина завоевала только одну медаль — серебро в прыжках в высоту завоевала Левченко. В 2015 году в Пекине серебряную медаль завоевал прыгун в высоту из Харькова Богдан Бондаренко.