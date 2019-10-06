Зеленский и «Квартал 95»: президент продолжает вычитывать тексты шоу, фото — Офис президента

https://racurs.ua/n127725-prezident-prodoljaet-vychityvat-teksty-kvartala-95-aktrisa-shou-video.html

Ракурс

Актриса студии «Квартала 95» Елена Кравец заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не прерывает связи с членами коллектива, в котором он работал раньше.

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Об этом она сообщила в программе «Светская жизнь».

Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты, — рассказала Кравец.

Актриса добавила, что это интересный опыт, когда нужно по работе пародировать свою же подругу (жену Зеленского Елену). По словам Кравец, это для нее новый этап в карьере.

Она добавила, что Зеленский не вышел из группы «Квартала 95» в соцсетях и даже периодически что-то туда пишет.

Он мечтает вернуться в коллектив через пять лет, — заявила Кравец.

Напомним, что летом студия «Квартал 95» начала кастинг в поисках актера, который придет на замену Зеленскому. В августе новым ведущим «Лиги смеха» стал Евгений Кошевой. В проекте «Вечерний квартал» вместо Зеленского примут участие Игорь Ласточкин, Юрий Ткач и Владимир Шумко. В детской версии проекта «Рассмеши комика» Зеленского заменил Юрий Ткач.