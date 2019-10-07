Розведення військ: Пристайко пояснив, чому довелося відтермінувати процес, фото — UA-Донбас

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко пояснив, чому сьогодні не почалося розведення військ біля Золотого і Петровського у Луганській області.

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Уся справа в обстрілах з боку бойовиків, які відбулися тут нещодавно. Таку заяву керівник МЗС зробив під час спільного брифінгу із міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом.

Пристайко нагадав, що ТКГ у Мінську домовилася про те, що розведення військ починається на сьомий день тиші на конкретній ділянці лінії зіткнення. Оскільки бойовики кілька днів тому обстріляли Золоте, то розведення відтермінували.

Саме тому нам треба тепер чекати, поки відбудуться наступні сім днів, які повинні довести, що сторони готові до розведення, — заявив міністр.

Бойовики обстріляли ділянку розведення в Золотому 4 жовтня з мінометів. В ЗСУ заявляли про готовність приступити до розведення сил в окремих районах Донецької і Луганської областей. Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік після переговорів у Мінську 1 жовтня заявив, що цей процес має розпочатися 7 жовтня. Згодом розведення стало умовою РФ щодо проведення зустрічі у «нормандському форматі».