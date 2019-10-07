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Ракурс
Медичного Нобеля отримали дослідники дихання клітин. Фото: zik.ua

Медичного Нобеля отримали дослідники дихання клітин

7 жов 2019, 12:56
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Нобелівська премія з медицини та фізіології 2019 року дісталася групі учених, які займалися вивченням клітинного дихання.

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Про присудження премії американцю Вільяму Кейліну, британцю Пітеру Редкліффу й американцю Греггу Семенсі сьогодні оголосила Шведська королівська академія наук на прес-конференції у Стокгольмі.

Вони встановили, що клітини в екстремальних умовах виробляють гормони, які викликають виникнення червоних кров’яних тілець. Також вчені виявили білок HIF-1, який активується тільки під час гіпоксії (нестачі повітря). Медики з’ясували, що в умовах надлишку кисню в клітинах виникає ризик утворення різних пухлин, а білок HIF-1 пригнічує їх розвиток.

На думку експертів, дослідження Кейліна, Редкліффа та Семенци допоможуть знайти ліки від хвороб серця, декількох видів раку й анемії. Наразі вже кілька фармацевтичних компаній працюють із гормоном HIF-1 для отримання червоних кров’яних тілець у лабораторних умовах.

Вчені удостоєні високої нагороди, еквівалент якої наразі становить 1,1 млн дол.

Медичного Нобеля отримали дослідники дихання клітин. Фото: Twitter

Цьогорічна Нобелівська премія з медицини стала 110-ю за рахунком. За весь час її вручення серед лауреатів було 12 жінок. Наймолодшому медику, який отримав нагороду, канадцю Фредеріку Бантингу було 32 роки. Найстаршому — Френсісу Пейтону Роусу — 87 років.

Торік Нобелівську премію з медицини отримали дослідники Джеймс Еллісон і Тасуку Хондзе, які відкрили новий методу лікування раку — шляхом пригнічення негативної імунної реакції (гальмування хімічних реакцій).

Нобелівська премія вважається однією з найпрестижніших. Вона щорічно присуджується за видатні наукові дослідження, інноваційні винаходи або значний внесок у розвиток різних сфер життя.

Засновник премії — швед Альфред Нобель, який був хіміком, інженером і винахідником. Йому вдалося накопичити значні статки, які він заповів «тим, хто впродовж попереднього року приніс найбільше користі людству».

У 1900 році було засновано Фонд Нобеля, який є незалежною неурядовою організацією з початковим капіталом приблизно у 165 млн дол. Основне завдання Фонду — управління статками Нобеля, зокрема, виплата нагород лауреатам Нобелівської премії. Вони вираховуються з відсотків від операцій із цінними паперами.

Цьогоріч Нобелівський тиждень у Стокгольмі триває з 7 по 14 жовтня. Завтра буде оголошено ім’я лауреата з фізики, 9 жовтня — з хімії, 10 жовтня — з літератури, 11 жовтня — лауреата премії миру, а 14 жовтня — з економіки.

Джерело: Ракурс


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