У Білому домі розкритикували Нобелівський комітет через ігнорування Дональда Трампа.

Білий дім відреагував на присудження Нобелівської премії миру в 2025 році не президенту США Дональду Трампу.

В адміністрації американського президента звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він «ставить політику вище за мир». Про це директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун 10 жовтня повідомив у соціальній мережі Х.

Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир, — йдеться у повідомленні.

Посадовець додав, що Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя. І наголосив, що президент США «має серце гуманіста, і ніколи не буде нікого, хто, як він, міг би зрушити гори силою своєї волі».

Як відомо, Нобелівську премію миру в 2025 році року очікував отримати американський лідер Дональд Трамп. Однак Нобелівський комітет технічно не міг присудити йому нагороду, бо термін висунення домінантів сплив лише за 11 днів після інавгурації президента США.

Цьогоріч низка ЗМІ інформували про те, що представники різних країн висувають кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру. Зокрема, президент України Володимир Зеленський днями заявив, що Київ Україна номінує президента Трампа на Нобелівську премію, якщо він надасть ЗСУ ракети «Томагавк» та забезпечить припинення вогню у російсько-українській війні.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру цьогоріч присудили венесуельській опозиціонерці Марії Коріні Мачадо — за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії.