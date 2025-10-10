Трамп не став лауреатом Нобелівської премії миру

Дональд Трамп, фото: RawPixel

Лауреатом Нобелівської премії миру 2025 року стала політична діячка з Венесуели Марія Коріні Мачадо.

Про це сьогодні, 10 жовтня, повідомляється на сторінці Нобелівської премії у соцмережі X.

Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру 2025 року Марії Коріні Мачадо за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії, — вказано в повідомленні.

Варто додати, що на початку вересня президент США Дональд Трамп заявив, що не прагне отримати Нобелівську премію миру, проте вважає, що зробив достатньо, щоб її отримати. За словами Трампа, він «зупинив сім воєн».