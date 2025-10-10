Дональд Трамп подякував Володимиру Путіну. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209631-tramp-podyakuvav-putinu-pislya-krytyky-dyktatora-nobelivskoyi-premiyi.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп висловив подяку главі РФ Володимиру Путіну.

У п’ятницю, 10 жовтня, глава Сполучених Штатів подякував російському диктатору Володимиру Путіну за підтримку після того, як не отримав Нобелівську премію миру. Раніше глава країни-агресора засипав американського лідера компліментами й заявив, що премія втратила свій статус, а Трамп «справді вирішує світові кризи». Відповідний допис глава Білого дому залишив у соцмережі Truth Social.

Дякую тобі, президенте Путін, — написав Трамп.

При цьому президент США ні словом не згадав російську агресію проти України, а саме — сьогоднішній масованих удар Росії по українській енергетиці.

Перед подякою Трампа російська пропаганда показала заяву Путіна, де той заявляв, що «комітет присуджував Нобелівську премію миру людям, які для миру нічого не зробили» і тому «її авторитет значною мірою втрачений».

Чи гідний, чи негідний чинний президент США Нобелівської премії — я не знаю. Але він реально багато робить для того, щоб подолати такі складні, що тривають роками, а то й десятиліттями, кризи. Я вже казав точно, я знаю щодо кризи в Україні, він щиро прагне цього, — зазначив диктатор.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру цьогоріч присудили венесуельській опозиціонерці Марії Коріні Мачадо за її «невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії».

Після цього в Білому домі заявили, що Нобелівський комітет «ставить політику вище за мир» й додали, що Трамп «продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя».