Ракурс
Дональд Трамп, фото: Michael Vadon

Раді пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру

29 вер 2025, 19:38
У Верховній Раді сьогодні, 29 вересня, зареєстровано проект постанови № 14088 «Про Звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру».

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Текст документа наразі ще не оприлюднено. Його авторами є народні депутати Анна Скороход, Анатолій Урбанський та Тарас Батенко із групи «За майбутнє" та Олександр Юрченко й Анатолій Бурміч із «Відновлення України».

Джерело: Ракурс


