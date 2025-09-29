Раді пропонують висунути Трампа на Нобелівську премію миру

Дональд Трамп, фото: Michael Vadon

У Верховній Раді сьогодні, 29 вересня, зареєстровано проект постанови № 14088 «Про Звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури Президента США Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру».

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Текст документа наразі ще не оприлюднено. Його авторами є народні депутати Анна Скороход, Анатолій Урбанський та Тарас Батенко із групи «За майбутнє" та Олександр Юрченко й Анатолій Бурміч із «Відновлення України».