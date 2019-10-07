Медицинского Нобеля получили исследователи дыхания клеток. Фото: zik.ua

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Ракурс

Нобелевская премия по медицине и физиологии 2019 года досталась группе ученых, которые занимались изучением клеточного дыхания.

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О присуждении премии американцу Уильяму Кейлину, британцу Питеру Рэдклиффу и американцу Греггу Семенсе сегодня объявила Шведская королевская академия наук на пресс-конференции в Стокгольме.

Они установили, что клетки в экстремальных условиях вырабатывают гормоны, которые вызывают возникновение красных кровяных телец. Также ученые обнаружили, что белок HIF-1 активируется только при гипоксии (нехватке воздуха). При избытке кислорода в клетках возникает риск образования различных опухолей, а белок HIF-1 подавляет их развитие.

По мнению экспертов, исследования Кейлина, Редклиффа и Семенцы помогут найти лекарство от болезней сердца, нескольких видов рака и анемии. На данный момент уже несколько фармацевтических компаний работают с гормоном HIF-1 для получения красных кровяных телец в лабораторных условиях.

Ученые удостоены высокой награды, эквивалент которой сейчас составляет 1,1 млн долл.

Нобелевская премия по медицине в этому году была присуждена в 110 раз. За все время ее вручения среди лауреатов было 12 женщин. Самому молодому медику, получившему награду, канадцу Фредерику Бантингу было 32 года. Самому пожилому — Френсису Пейтону Роусу — 87 лет.

В прошлом год Нобелевскую премию по медицине получили исследователи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзьо, которые открыли новый метода лечения рака — путем угнетения негативной иммунной реакции (торможения химических реакций).

Нобелевская премия считается одной из самых престижных. Она ежегодно присуждается за выдающиеся научные исследования, инновационные изобретения или крупный вклад в развитие различных сфер жизни.

Основатель премии — швед Альфред Нобель, который был химиком, инженером и изобретателем. Ему удалось накопить значительное состояние, которое он завещал «тем, кто в течение предыдущего года принес больше всего пользы человечеству».

В 1900 году был основан Фонд Нобеля, который является независимой неправительственной организацией с начальным капиталом примерно в 165 млн долл. Основная задача Фонда — управление состоянием Нобеля, в частности, выплата наград лауреатам Нобелевской премии. Они высчитываются из процентов от сделок с ценными бумагами.

В этом году Нобелевская неделя в Стокгольме проходит с 7 по 14 октября. Завтра будет оглашено имя лауреата по физике, 9 октября — по химии, 10 октября — по литературе, 11 октября — лауреата премии мира, а 14 октября — по экономике.