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Ракурс
Катастрофа Ан-12 под Львовом: стало известно о состоянии пострадавших. Фото: Главред

Катастрофа Ан-12 под Львовом: стало известно о состоянии пострадавших

7 окт 2019, 12:54
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Пострадавшие в результате авиакатастрофы Ан-12 под Львовом находятся в состоянии средней тяжести. В данный момент их жизни ничего не угрожает, все они остаются под присмотром врачей.

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Двое пострадавших в авиакатастрофе продолжают лечение в травматологическом отделении. Врачи отмечают положительную динамику в их состоянии, сообщили сегодня утром в пресс-службе Львовского городского совета.

Еще один пострадавший находится в реанимации, его состояние стабильное, он в сознании, рассказал ведомству главный врач 8-й городской клинической больницы Василий Обаранц.

Все трое находятся под постоянным наблюдением и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Самолет Ан-12 потерпел крушение 4 октября во время аварийной посадки. Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий. В результате аварии погибли пять человек.

Напомним, что компании «Украина Аэроальянс», которая владела воздушным судном, было запрещено совершать рейсы после крушения самолета под Львовом.​

Источник: Ракурс


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