Крушение Ан-12 под Львовом: компании запретили совершать полеты. Фото: aeroin.net

https://racurs.ua/n127748-krushenie-an-12-pod-lvovom-kompanii-zapretili-sovershat-polety.html

Ракурс

Крушение самолета Ан-12 под Львовом не прошло бесследно для компании «Украина Аэроальянс», которая владела воздушным судном. По решению Государственной авиационной службы было прекращено действие сертификата на эксплуатацию самолетов авиакомпании.

Loading...

Как сообщили в пресс-службе ведомства, приказ датирован 4 октября. Таким образом, авиакомпания «Украина Аэроальянс» получила полный запрет на любые полеты с 00.00 5 октября.

В приказе Государственной авиационной службы также говорится, что запрет был принят на основании решения Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных учреждений по подготовке летного состава в Украине, а также летного и технического персонала.

Как известно, в результате авиакатастрофы Ан-12 4 октября под Львовом погибли пять человек, еще три доставлены в больницу с травмами.

Напомним, что по факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.