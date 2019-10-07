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Ракурс
Крушение Ан-12 под Львовом: компании запретили совершать полеты. Фото: aeroin.net

Крушение Ан-12 под Львовом: компании запретили совершать полеты

7 окт 2019, 12:12
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Крушение самолета Ан-12 под Львовом не прошло бесследно для компании «Украина Аэроальянс», которая владела воздушным судном. По решению Государственной авиационной службы было прекращено действие сертификата на эксплуатацию самолетов авиакомпании.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, приказ датирован 4 октября. Таким образом, авиакомпания «Украина Аэроальянс» получила полный запрет на любые полеты с 00.00 5 октября.

В приказе Государственной авиационной службы также говорится, что запрет был принят на основании решения Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных учреждений по подготовке летного состава в Украине, а также летного и технического персонала.

Как известно, в результате авиакатастрофы Ан-12 4 октября под Львовом погибли пять человек, еще три доставлены в больницу с травмами.

Напомним, что по факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Ракурс


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