Катастрофа Ан-12 під Львовом: компанії заборонили здійснювати польоти. Фото: aeroin.net

https://racurs.ua/ua/n127748-katastrofa-an-12-pid-lvovom-kompaniyi-zaboronyly-zdiysnuvaty-poloty.html

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Аварія літака Ан-12 під Львовом не пройшла безслідно для компанії «Україна Аероальянс», яка володіла повітряним судном. За рішенням Державної авіаційної служби було припинено дію сертифіката на експлуатацію літаків авіакомпанії.

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Як повідомили в прес-службі відомства, Наказ датований 4 жовтня. Таким чином, авіакомпанія «Україна Аероальянс» отримала повну заборону на будь-які польоти з 00.00 5 жовтня.

У наказі Державної авіаційної служби також зазначається, що заборону було прийнято на підставі рішення Комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування та підтримання льотної придатності, розробників та виробників авіаційної техніки, навчальних закладів з підготовки льотного складу в Україні, а також льотного і технічного персоналу.

Як відомо, в результаті авіакатастрофи Ан-12 4 жовтня під Львовом загинули п’ять осіб, ще троє доставлені в лікарню з травмами.

Нагадаємо, що за фактом відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.