Трансплантологу-хабарнику суд дозволив й далі проводити операції, фото — Прокуратура Києва

https://racurs.ua/ua/n127747-pidozruvanyy-u-habarnyctvi-transplantolog-moje-provodyty-operaciyi-rishennya-sudu.html

Ракурс

Голосіївський райсуд Києва залишив на посаді лікаря-трансплантолога з Інституту Шалімова, якого підозрюють у хабарництві, та відпустив його під нічний домашній арешт.

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Олег Котенко, завідувач відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології імені Шалімова, якого 3 жовтня затримали під час отримання хабара, за рішенням суду перебуватиме під домашнім арештом у нічний час, він відсторонений від посади завідувача відділенням, але як лікар може продовжувати проводити операції.

Про таке рішення суду повідомляє з посиланням на прес-службу Прокуратури Києва «Інтерфакс-Україна».

Прокуратура просила суд обрати для Котенка арешт з альтернативою застави у 3 млн грн. Наразі в прокуратурі розмірковують щодо подачі апеляції на це рішення суду.

«Ракурс» повідомляв, що заввідділом трансплантації та хірургії печінки Інституту ім. Шалімова затримали під час отриманні хабара в розмірі 20 тис. дол. за проведену раніше операцію з трансплантації печінки. Згодом у його робочому кабінеті вилучили ще 60 тис. дол., а з банківської комірки 840 тис. дол.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.